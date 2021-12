Formule 1

Formule 1 : L'incroyable aveu de Verstappen qui va donner des regrets à Hamilton !

Publié le 13 décembre 2021 à 9h35 par A.M.

Champion du monde dans le dernier tour de la saison, Max Verstappen révèle qu'il a été pris de crampes au moment crucial, ce qui aurait pu tout changer.

Comment conclure autrement cette saison folle que par un dernier tour de folie ? Les fans de Formule 1 pensaient avoir tout vu, mais le scénario du dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi, a été encore plus fou que tout ce qui était imaginable. Et pour cause, alors que Lewis Hamilton filait vers la victoire et un huitième titre mondial, le pilote britannique a vu la voiture de sécurité entrer en piste après le carton de Nicholas Latifi qui a propulsé sa Williams dans le rail de sécurité de la partie sinueuse du circuit... à cinq tours de l'arrivée. Et après plusieurs minutes d'incertitude, la direction de course, qui aurait mettre un drapeau rouge pour relancer les pilotes sur un départ arrêté, a finalement décidé de laisser la voiture de sécurité en piste jusqu'à l'avant-dernier tour. Le titre mondial allait donc se jouer dans le dernier tour de la saison. Chaussé de pneus frais et tendres, Max Verstappen n'a ainsi fait qu'une bouchée de Lewis Hamilton dont la Mercedes était équipée des gommes durs très usées.

Dans le dernier tour, Verstappen avait des crampes !