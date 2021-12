Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton est prêt à en découdre avec Verstappen !

Publié le 12 décembre 2021 à 13h35 par T.M.

A quelques minutes du départ du Grand Prix d’Adu Dhabi, Lewis Hamilton s’est livré sur ce rendez-vous décisif dans la course au championnat du monde.

Qui de Lewis Hamilton ou de Max Verstappen sera sacré champion du monde ? Alors que le suspens a été total tout au long de la saison, le verdict sera connu ce dimanche. En effet, à Abu Dhabi, le Néerlandais et le Britannique vont s’expliquer une dernière fois pour se départager, eux qui sont actuellement à égalité de point au championnat du monde. Dès le premier virage, on aura le droit à une explication entre Verstappen, qui part premier, et Hamilton, en deuxième position. Place désormais à la course et le pilote Mercedes est prêt.

« Je vais tout donner »