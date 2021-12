Formule 1

Formule 1 : Le gros tacle de Verstappen à Mercedes après son titre !

Publié le 12 décembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Alors que Mercedes a porté deux réclamations auprès de la FIA après le Grand Prix d'Abu Dhabi, l'instance de Formule 1 n'a pas répondu favorablement aux demandes de l'écurie allemande. De son côté, Max Verstappen a envoyé un gros table à ses rivaux.

Mercedes n'aura pas obtenu gain de cause. Après le sacre de Max Verstappen ce dimanche à la suite du Grand Prix d'Abu Dhabi, Toto Wolff a porté deux réclamations afin de contester la victoire du pilote Red Bull. Mercedes estimait notamment que le règlement n’avait pas été respecté par la direction lorsque la voiture de sécurité est intervenue à la fin de la course. Alors que la FIA a rejeté les plaintes de l'écurie allemande, cette dernière compte faire appel.

« Je pense que ça résume bien cette saison »