Formule 1

Formule 1 : La sortie fracassante de Lewis Hamilton en pleine course !

Publié le 13 décembre 2021 à 13h35 par A.M.

Très discret depuis la perte du titre mondial face à Max Verstappen dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi, Lewis Hamilton a toutefois poussé un gros coup de gueule en pleine course.

La soirée a du être difficile pour Lewis Hamilton. Auteur d'un magnifique départ, le Britannique a pris le dessus sur Max Verstappen qui s'élançait en pole position. Et alors qu'il a mené toute la course et semblait se diriger vers un huitième titre de Champion du monde, l'entrée en piste de la voiture de sécurité a réduit à néant tous ses espoirs. Et pour cause, la Red Bull du Néerlandais en a profité pour chausser des gommes tendres pendant que Lewis Hamilton était obligé de rester en course, priant pour que la course se termine sous régime de voiture de sécurité ou qu'un drapeau rouge stoppe le Grand Prix, ce qui lui aurait aussi permis de changer de pneus.

«Cette course a été manipulée»