Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton... La sortie surréaliste de Red Bull pour fracasser Mercedes !

Publié le 13 décembre 2021 à 11h35 par A.M.

Après la polémique qui a suivi le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi, Helmut Marko fracasse l'attitude de Toto Wolff et de Mercedes qui ont porté deux réclamations.

Une telle saison ne pouvait se terminer autrement que par un dernier Grand Prix de folie. En tête durant toute la course, Lewis Hamilton a finalement vu Max Verstappen le doubler dans le dernier tour de la saison pour remporter son premier titre mondial. Cependant, Mercedes ne comptait pas en rester là et a posé deux réclamations. La première concerne le fait que Max Verstappen se soit porté à la hauteur de Lewis Hamilton sous régime de voiture de sécurité, alors qu'il est interdit de doubler. La seconde est plus technique puisque l'écurie allemande estime que le fait de ne pas laisser tous les pilotes se dédoubler pour reprendre leur tour de retard, mais seulement ceux intercalés entre les deux protagonistes du Championnat, est contraire aux règles. Retoqué dans un premier temps, Mercedes a décidé de faire appel.

«Cela dit tout sur l’attitude d’un mauvais perdant, d’une personne indigne»