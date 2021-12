Formule 1

Formule 1 : Après sa victoire, Verstappen a reçu un énorme message de Mercedes !

Publié le 13 décembre 2021 à 20h35 par B.C.

Champion du monde pour la première fois de sa carrière après sa victoire à Abu Dhabi ce dimanche, Max Verstappen a reçu les félicitations de Mercedes.

Le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi a tenu toutes ses promesses. Alors que Lewis Hamilton filait vers la victoire et un huitième titre, Max Verstappen est finalement parvenu à dépasser le pilote Mercedes dans le dernier tour de la course, lui permettant de décrocher son premier sacre mondial en Formule 1. Une victoire qui a énormément fait parler, puisque l'entrée en piste de la voiture de sécurité à cinq tours de l’arrivée a grandement influencé le résultat final. Néanmoins, Mercedes n’a pas manqué de féliciter Max Verstappen après cette victoire comme l’a révélé le principal concerné ce lundi.

« Toto m’a envoyé un texto de félicitations pour la saison et que je méritais de gagner »