Formule 1 : Le grand hommage de Nico Rosberg à Max Verstappen !

Publié le 13 décembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Ce dimanche, Max Verstappen s'est imposé devant Lewis Hamilton lors du Grand Prix d'Abu Dhabi pour être sacré champion du monde. Et le pilote de Red Bull a reçu les félicitations de Nico Rosberg, qui a également dû se battre contre le Britannique pour son titre en 2016.

Ce dimanche, au terme d’une course pleine de rebondissements à Abu Dhabi, Max Verstappen a été sacré champion du monde à 24 ans pour la première fois de sa carrière. Le Néerlandais a réussi à détrôner Lewis Hamilton après une saison où les deux hommes se sont livrés un combat acharné pour le titre. Sa détermination tout au long de l’année a d’ailleurs été remarquée et saluée par certains anciens pilotes comme Nico Rosberg.

« Max est un champion méritant »