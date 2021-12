Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton... L'aveu de Fernando Alonso après le GP d'Abu Dhabi !

Publié le 14 décembre 2021 à 18h35 par B.C.

Alors que le final du Grand Prix d’Abu Dhabi suscite énormément de réactions, Fernando Alonso estime que Max Verstappen et Lewis Hamilton méritaient tous les deux de remporter le titre mondial.

La saison 2021 de Formule 1 s’est achevée sur un nouveau Grand Prix à rebondissements qui a vu Max Verstappen l’emporter à Abu Dhabi, lui permettant de décrocher son premier titre mondial dans la discipline. Cependant, l’issue de cette course a suscité de nombreuses réactions après l’accident de Nicholas Latifi, ayant entraîné l’intervention de la voiture de sécurité sur décision Michael Masi, directeur de course de la FIA, qui a par ailleurs décidé que les voitures à un tour ne pourraient se dédoubler, avant de changer d’avis. De quoi permettre à Verstappen de prendre l’avantage sur Lewis Hamilton. Invité à réagir sur ce final mouvementé, Fernando Alonso estime que les deux pilotes méritaient la victoire.

« Je suis heureux pour Max, mais je suis surtout désolé pour Lewis »