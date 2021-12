Formule 1

Formule 1 : La réponse cash de Verstappen au possible appel de Mercedes !

Publié le 16 décembre 2021 à 10h35 par Th.B.

Alors que Mercedes pourrait faire appel de la décision de la direction de course du dernier Grand Prix qui a coûté le titre de champion du monde à Lewis Hamilton, le sacré Max Verstappen a fait passer un message clair à l’écurie allemande.

Dimanche dernier, sur le circuit Yas Marina, Lewis Hamilton avait fait la course en tête pendant plus de 50 des 58 tours du Grand Prix d’Abu Dhabi. Néanmoins, en raison d’un imbroglio autour de la Safety Car suite à un crash de Nicholas Latifi dans les dernières boucles du Grand Prix, Max Verstappen a saisi cette occasion pour rattraper son retard sur Hamilton en profitant de ses pneus tendres lorsque son rival anglais avait fait 45 tours avec ses usés. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que Verstappen prenne le meilleur sur Hamilton dans l’ultime tour du Grand Prix. Un choix de la direction de course qui a fait enrager Mercedes qui pourrait faire appel de la décision jusqu’à ce jeudi soir. Mais pour Max Verstappen, quoi que Mercedes tente de faire, sera tout simplement vain.

« Ils ne pourront jamais me l'enlever de toute façon »