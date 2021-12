Formule 1

Formule 1 : George Russell s'enflamme pour ses débuts chez Mercedes !

Publié le 15 décembre 2021 à 19h35 par A.M.

Resté à Abu Dhabi pour les deux journées de test de fin de saison, George Russell se réjouit de ses premiers tours de roues en tant que pilote officiel Mercedes.

Bien que la saison ait officiellement pris fin dimanche sur le titre de Champion du monde remporté par Max Verstappen, les équipes sont restées à Abu Dhabi afin de réaliser deux jours tests essentiellement consacrés à la découvert des nouveaux pneus Pirelli 18 pouces. L'occasion pour George Russell, qui remplace Valtteri Bottas, de faire ses premiers pas en tant que pilote officiel de Mercedes. Et le nouveau coéquipier de Lewis Hamilton ne cache pas sa joie..

«C’était vraiment super»