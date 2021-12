Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton… Mercedes reçoit un gros avertissement !

Publié le 15 décembre 2021 à 17h35 par B.C.

Alors que Mercedes a jusqu’à jeudi soir pour faire appel du rejet de sa seconde réclamation afin de faire invalider le résultat du Grand Prix d’Abu Dhabi, Bernie Ecclestone prévient l’écurie allemande.

Le week-end dernier, Max Verstappen est parvenu à prendre le dessus sur Lewis Hamilton lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, lui permettant d’être sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. Un succès qui a du mal à passer auprès de Mercedes, qui a jusqu’à jeudi soir pour faire appel de la décision des commissaires de la course, qui ont refusé dimanche de reconnaître une faute dans la gestion de la voiture de sécurité par Michael Masi. Alors que Mercedes est resté jusqu’à maintenant discret, Bernie Ecclestone, ancien patron de la Formule 1, estime que l’écurie allemande ferait une grave erreur en faisant appel.

« Leur étoile sera immensément égratignée s’ils font effectivement appel de la décision des stewards »