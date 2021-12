Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen prend une grande décision après son titre !

Publié le 15 décembre 2021 à 10h35 par T.M.

Au terme d’un scénario incroyable, Max Verstappen a été sacré champion du monde de F1. Et la saison prochaine, le Néerlandais sera bien le numéro 1 sur la grille de départ.

Tout au long de la saison, la bataille entre Lewis Hamilton et Max Verstappen aura été terrible pour le titre de champion du monde. Cela aura duré jusqu’au dernier tour du dernier Grand Prix à Adu Dhabi. Et si le pilote Mercedes a longtemps pensé tenir son huitième titre de champion du monde, le Néerlandais a réalisé l’exploit d’inverser la vapeur au dernier moment. En 2022, Verstappen pourra donc se vanter d’être le nouveau champion du monde. Et cela sera accompagné par un autre changement.

« C'est le meilleur numéro possible »