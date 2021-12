Formule 1

Formule 1 : Mercedes lâche l’affaire pour le titre de Max Verstappen !

Publié le 16 décembre 2021 à 12h35 par T.M.

Face aux conditions du sacre de Max Verstappen, Mercedes avait fait appel. Un choix sur lequel est finalement revenue l’écurie de Lewis Hamilton.

C’est dans des conditions rocambolesques que Max Verstappen a été sacré champion du monde. A Abu Dhabi, le Néerlandais devait finir devant Lewis Hamilton pour l’emporter. Et tout s’est joué au dernier tour après une décision polémique de la direction de course. De quoi faire sortir de ses gonds Mercedes et Toto Wolff. Remontée, l’écurie de Lewis Hamilton avait d’ailleurs fait appel de ce résultat. Une procédure qui a finalement pris fin ce jeudi.

« Nous retirons par la présente notre appel »