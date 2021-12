Formule 1

Formule 1 : Le nouveau patron de la FIA envoie un message à Lewis Hamilton !

Publié le 18 décembre 2021 à 12h35 par T.M.

Elu ce vendredi à la tête de la FIA, Mohammed Ben Sulayem s’est confié sur la polémique intervenue lors du Grand Prix d’Adu Dhabi et a envoyé un message à Lewis Hamilton.

Si Max Verstappen a donc été sacré champion du monde de Formule 1 en 2021, ce titre fait toutefois polémique. En effet, les décisions prises lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi ne manque pas de faire réagir, notamment du côté de Mercedes, où Lewis Hamilton a perdu sa couronne pour cela. Cette polémique est donc au coeur des discussions actuellement et Mohammed Ben Sulayem, nouveau patron de la FIA, va donc devoir résoudre ce problème dans les mois à venir.

« Il va y avoir des vacances qui vont lui permettre de digérer sa déception »