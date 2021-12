Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton... Jean Todt sort du silence pour le titre de champion du monde !

Publié le 17 décembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors que Mercedes ne semble pas avoir digéré le titre de champion du monde de Max Verstappen, Jean Todt, désormais ex-président de la FIA, a tenu à monter au créneau pour le Néerlandais.

La saison de Formule 1 est terminée mais fait toujours beaucoup parler d'elle. Le 12 décembre dernier, Max Verstappen a remporté son premier titre de champion du monde après sa victoire au Grand Prix d'Abu Dhabi. Dans une course au scénario dantesque, le Néerlandais a scellé sa victoire dans l'ultime tour de piste, privant ainsi Lewis Hamilton d'un huitième sacre. Alors que Jean Todt n'est plus le président de la FIA depuis l'élection de Mohammed Ben Sulayem ce vendredi, le dirigeant français a partagé son opinion tranchée sur le titre de Verstappen lors de ses dernières heures en fonction.

« Verstappen a eu ce qu'il méritait »