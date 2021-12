Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff monte au créneau pour l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 17 décembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Après avoir perdu le titre de champion du monde dans le dernier tour de la saison, Lewis Hamilton n'écarterait pas l'idée de mettre un terme à sa carrière. Une éventualité que ne veut pas voir se produire Toto Wolff, le directeur de Mercedes.

Lewis Hamilton semble avoir bien du mal à digérer la fin de saison du Formule 1. Alors qu'un huitième titre de champion du monde lui tendait les bras, le Britannique a finalement été battu par Max Verstappen lors du Grand Prix d'Abu Dhabi à la suite d'un incroyable scénario. Ainsi, c'est le Néerlandais qui a été sacré. Alors que Lewis Hamilton penserait à prendre sa retraite après cette énorme déconvenue, Toto Wolff espère lui voir son protégé poursuivre avec Mercedes.

« L’aider à surmonter ces sentiments imminents qu’il a de vouloir tout arrêter »