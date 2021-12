Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton pourrait prendre une folle décision pour son avenir !

Publié le 16 décembre 2021 à 16h35 par A.M. mis à jour le 16 décembre 2021 à 16h36

Abattu par la fin de saison qui a vu Max Verstappen remporter le sacre en Formule 1, Lewis Hamilton aurait des doutes sur la suite de sa carrière selon Toto Wolff.

Bien que Mercedes ait décidé de ne pas faire appel auprès du TAS après le rejet de ses deux requêtes par la FIA, la déception est toujours présente. L'écurie allemande n'a toujours pas digéré la façon dont se sont déroulés les dernières tours du Grand Prix d'Abu Dhabi qui ont vu la direction de course prendre des décisions fortes qui ont placé Max Verstappen dans une situation idéale. Relancé pour un dernière tour, le Néerlandais et ses gommes fraîches n'ont fait qu'une bouchée de la Mercedes de Lewis Hamilton impuissant avec ses pneus usés. Le Britannique, très discret depuis la perte de son titre, pourrait d'ailleurs prendre une décision fracassante. Abattu par cette fin de saison, le septuple Champion du monde, qui espérait battre le record de Michael Schumacher, n'écarterait pas l'hypothèse de prendre sa retraite alors qu'il aura 37 ans le 7 janvier prochain, comme le révèle Toto Wolff.

Wolff n'écarte pas la retraite d'Hamilton