Formule 1

Formule 1 : Sergio Pérez rend un bel hommage à Max Verstappen !

Publié le 24 décembre 2021 à 18h35 par T.M.

Coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull, Sergio Pérez s’est enflammé pour le récent champion du monde de Formule 1.

Cette saison 2021 de Formule 1 aura été spectaculaire. Alors que Lewis Hamilton était parti en quête d’un huitième titre de champion du monde, le Britannique est tombé de très haut face à Max Verstappen. Et entre les deux, tout se sera joué lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Et si le pilote Mercedes pensait tenir sa victoire et son sacre, tout a basculé lors du dernier tour où le Néerlandais a finalement pris le dessus au volant de sa Red Bull. Pour Verstappen, ce premier titre vient couronner une très belle année 2021 et ce n’est pas Sergio Pérez qui dira le contraire.

« Je pense qu’en ce moment, il est le meilleur en Formule 1 »