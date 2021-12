Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen s'enflamme pour Sergio Pérez !

Publié le 20 décembre 2021 à 12h35 par La rédaction

En 2021, Max Verstappen a fait équipe avec Sergio Pérez chez Red Bull. Et au terme d'une saison où il a été sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière, le Néerlandais a loué le grand talent que possède le Mexicain.

Après avoir fait équipe avec Daniel Ricciardo, Pierre Gasly et Alex Albon chez Red Bull, Max Verstappen s’est associé à Sergio Pérez en 2021. Et le Mexicain a aidé à plusieurs reprises le Néerlandais au cours de la saison où il a finalement été sacré champion du monde le 12 décembre dernier. Sergio Pérez s’est montré capable de mettre en danger Lewis Hamilton sur certains circuits. Max Verstappen a apprécié l’aide du pilote de 31 ans tout au long de l'année et il ne l’a pas caché.

« Numéro 2 ? Je n’aime pas le définir ainsi »