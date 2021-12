Formule 1

Formule 1 : L'énorme aveu de Verstappen sur Hamilton après le GP d'Abu Dhabi !

Publié le 19 décembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. Et le pilote de Red Bull a révélé que Lewis Hamilton s'était montré très fair-play après la course malgré sa déception.

Le dimanche 12 décembre, lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, Max Verstappen a été sacré champion du monde devant Lewis Hamilton au terme d’une course pleine de rebondissements. Après l’accident de Nicholas Latifi, la voiture de sécurité entrée en piste a permis au Néerlandais de rattraper son retard sur le Britannique et lors du dernier tour, le pilote de Red Bull en a profité pour doubler celui de Mercedes et finalement s’imposer sur le fil. Et même s’il était déçu de ne pas avoir pu être sacré champion du monde pour la huitième fois de sa carrière, Lewis Hamilton s’est montré très fair-play après l’ultime duel avec Max Verstappen.

«Lewis est immédiatement venu me voir pour me dire "Bien joué, félicitations"»