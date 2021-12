Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton… Esteban Ocon prend position après le GP d’Abu Dhabi !

Publié le 18 décembre 2021 à 14h35 par B.C.

Alors que Max Verstappen a décroché son premier titre mondial grâce à sa victoire lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, Esteban Ocon est revenu sur le final contesté de la course.

Grâce à sa victoire à Abu Dhabi, Max Verstappen est parvenu à décrocher son premier titre mondial, empêchant ainsi Lewis Hamilton d’être sacré pour la huitième fois. Cependant, le dernier Grand Prix de la saison a fait polémique, avec notamment l’intervention de la voiture de sécurité avant que la course ne reprenne pour un dernier tour, donnant un avantage certain à Max Verstappen. Mercedes a finalement décidé de ne pas faire appel auprès du TAS, et aux yeux d’Esteban Ocon, aucune polémique n’est à signaler malgré les décisions fortes qui ont été prises.

« Je pense pas que tout ça soit pour le show »