Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas dresse un gros constat de son passage chez Mercedes !

Publié le 17 décembre 2021 à 22h35 par Th.B.

En l’espace de quatre saisons chez Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas a pu apprendre, enchaîner les podiums et même remporter quelques Grands Prix. Sans pour autant être sacré champion du monde. Ce qui l’incite à nourrir quelques regrets.

Ayant effectué trois saisons chez Williams avant de faire une année sabbatique et par la suite de concourir pour Mercedes, Valtteri Bottas a été le partenaire de Lewis Hamilton au sein de l’écurie allemande de 2017 à 2021. Dimanche dernier, pour le Grand Prix d’Abu Dhabi qui a vu Max Verstappen être sacré champion du monde, Bottas a représenté pour la dernière fois les couleurs de Mercedes. Pour la prochaine saison de Formule 1, le Finlandais arborera les couleurs d’Alfa Romeo sur sa monoplace. L’occasion pour Valtteri Bottas de faire le bilan de son aventure chez Mercedes riche en expérience, mais sans titre mondial…

« D’une certaine manière, c’est un échec, mais… »