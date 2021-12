Formule 1

Formule 1 : L’annonce de Red Bull sur l’avenir de Max Verstappen !

Publié le 18 décembre 2021 à 10h35 par T.M.

Alors que Max Verstappen vient d’être sacré champion du monde, sa belle histoire avec Red Bull pourrait durer encore un certain temps.

A 24 ans, Max Verstappen vient de remporter son premier titre de champion du monde de Formule 1. Au terme d’une saison incroyable, le Néerlandais a su prendre le meilleur sur Lewis Hamilton. Une juste récompense pour le travail réalisé avec Red Bull. Entre Verstappen et son écurie, la relation est excellente et cela se répercute donc sur la piste. D’ailleurs, cela ne devrait pas s’arrêter de sitôt.

Une prolongation à venir ?