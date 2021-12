Formule 1

Formule 1 : Le nouveau message de Verstappen sur son duel avec Hamilton !

Publié le 25 décembre 2021 à 18h35 par H.G.

Alors que leur duel a rythmé toute la saison 2021 de Formule 1, Max Verstappen est revenu sur son haletante bataille face à Lewis Hamilton.

Il a fallu attendre l’ultime Grand Prix et le 58e tour à Abu Dhabi pour connaitre le vainqueur du championnat du monde 2021 de Formule 1. En effet, tout au long de la saison, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont rendus coup pour coup lors d’un incroyable duel à distance. Mais tandis que le pilote de Mercedes se dirigeait tout droit vers son huitième sacre mondial en ayant mieux négocié la fin de saison, le Néerlandais de Red Bull a finalement réussi à s’imposer sur le fil en prenant la tête de la course d’Abu Dhabi dans le dernier tour. Et quelques semaines plus tard, Max Verstappen est revenu sur cette saison en confessant que ce duel était très intense à vivre.

« Ce fut une saison incroyable »