Formule 1 : Qui pour remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes ?

Publié le 24 décembre 2021 à 16h35 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est annoncé que Lewis Hamilton pourrait prendre sa retraite très prochainement, toute la question est de savoir avec qui Mercedes pourrait le remplacer le cas échéant.

« Il y a quelques jours, j’ai parlé avec le père de Lewis et j’ai immédiatement senti qu’il ne répondrait à aucune question sur l’avenir de son fils. Je ne sais pas ce qui se passe avec Lewis, mais je ne pense pas qu’il va revenir. Sa déception est trop grande. Et d’une manière, c’est compréhensible ». Ces mots ont été prononcés par Bernie Ecclestone à l’occasion d’un entretien accordé à Blick , et le moins que l’on puisse dire est qu’ils jettent un énorme froid sur l’avenir de Lewis Hamilton en Formule 1. Après avoir vu s’échapper son huitième titre de champion du monde dans les derniers kilomètres du Grand Prix d’Abu Dabi au profit de Max Verstappen, le Britannique et Mercedes digèrent très mal cet événement dont ils ont d’ailleurs un temps contesté la légalité des faits. Et désormais, c’est donc l’avenir de Lewis Hamilton qui est remis en question malgré son contrat le liant à l’écurie allemande jusqu’en 2023.

Aucun pilote de premier plan n’est disponible !

Ainsi, une question se pose : si Lewis Hamilton venait réellement à jeter l’éponge, qui pourrait alors prendre sa succession ? Mercedes est déjà assurée de pouvoir compter sur George Russell en tant que pilote numéro 2, mais perdre le Britannique septuple champion du monde dont six fois dans ses rangs serait un énorme coup dur, et d’autant plus qu’on voit mal quel cador pourrait venir prendre sa succession. C’est bien simple : tous les meilleurs pilotes du circuit sont actuellement verrouillés au sein de leur équipe actuelle. Max Verstappen (Red Bull), Daniel Ricciardo (McLaren) sont liés à leur équipe pour encore deux saisons, tandis que Charles Leclerc est sous contrat avec Ferrari jusqu’en 2024 et que Lando Norris a un engagement sur le long terme avec McLaren.

Un retour de Bottas ou la tentation Esteban Ocon ?