Formule 1

Formule 1 : L’incroyable confidence de Romain Grosjean sur son accident !

Publié le 23 décembre 2021 à 15h35 par T.M.

Miraculé après son accident à Bahreïn il y a un an, Romain Grosjean regrette qu’aucun pilote n’ait pris de ses nouvelles.

Le drame a été évité de peu. Il y a un an, lors du Grand Prix de Bahreïn, on a imaginé le pire pour Romain Grosjean en voyant sa Haas en feu, encastrée dans les barrières de sécurité. Finalement, au terme d’interminables secondes, le Français est ressorti avec quelques brulures de cet accident, qui aurait pu virer à la tragédie. Alors que tout le paddock était derrière Grosjean durant ce moment, le soutien a disparu depuis. Ce que regrette d’ailleurs le pilote qui officie désormais en Indycar.

« Je n'ai pas reçu un texto pour savoir comment ça allait »