Formule 1

Formule 1 : Le terrible aveu de Vettel sur son passage chez Ferrari !

Publié le 22 décembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Arrivé chez Ferrari en 2015 avec l'ambition de devenir champion du monde sous les couleurs de la Scuderia, Sebastian Vettel n'aura jamais réussi à être sacré avec l'écurie italienne. Après cinq saisons en dents de scie, l'Allemand a signé en faveur d'Aston Martin en 2021. Un choix qu'est loin de regretter le quadruple champion du monde.

Après avoir dominé la Formule 1 entre 2010 et 2014 avec Red Bull, Sebastian Vettel semble aujourd'hui être loin de ses plus belles années. Le pilote de 34 ans a en effet terminé la saison à la 12e place du classement général au volant de sa monoplace Aston Martin. Malgré le fait de ne plus jouer les premiers rôles chaque week-end, Vettel ne cache pas sa satisfaction de rouler pour l'écurie britannique, notamment après ses années mitigées chez Ferrari.

« Je suis plus heureux maintenant qu’avant »