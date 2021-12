Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso affiche déjà ses ambitions pour 2022 !

Publié le 21 décembre 2021 à 21h35 par B.C.

Après une première saison concluante chez Alpine, Fernando Alonso se montre motivé pour 2022.

Absent des paddocks durant deux saisons, Fernando Alonso a retrouvé la Formule 1 en cette année 2021 avec Alpine, un retour concluant pour le double champion du monde, qui est notamment parvenu à se hisser sur le podium lors du Grand Prix du Qatar. « Cette première année de retour dans le sport a été très agréable. J’ai partagé beaucoup de bons souvenirs avec Renault dans le passé et nous avons continué cette tradition cette saison sous les couleurs bleues d’Alpine. (...) Je pense que nous avons eu une saison très constante avec des résultats fantastiques. » Satisfait de ses prestations et de celles de son écurie, Fernando Alonso ambitionne désormais de poursuivre sur cette voie lors de la saison prochaine.

« Construire une année plus compétitive en 2022 »