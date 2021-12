Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly fait le bilan de sa saison 2021 !

Publié le 21 décembre 2021 à 11h35 par T.M.

Auteur d’un très bel exercice 2021, Pierre Gasly garde toutefois un goût d’inachevé par rapport à ce qu’il avait pu réaliser en 2020 au volant de son AlphaTauri.

En 2021, Pierre Gasly a continué sur sa lancée et montré qu’il était bien l’un des meilleurs pilotes du paddock. A plusieurs reprises, le pilote AlphaTauri s’est imposé comme la 5ème force derrière les deux Mercedes et les deux Red Bull. Cela s’est d’ailleurs vérifié sur ses résultats. A 5 reprises, Gasly s’est classé dans le Top 5, réussissant même à accrocher un podium. Au final, le Français s’est classé 10ème au championnat du monde. Mais pour Pierre Gasly, cela ne vaut pas ce qu’il a pu faire en 2020, quand il s’était notamment imposé à Monza.

« Cette année, nous n'avons pas eu de victoire… »