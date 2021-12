Formule 1

Formule 1 : Le clan Verstappen dévoile sa première stratégie pour 2022 !

20 décembre 2021

Alors que Max Verstappen vient décrocher son premier titre mondial, le père du pilote Red Bull s’est prononcé sur les prochains essais hivernaux en 2022.

Cette saison, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont bataillé jusqu’à la dernière course pour le titre mondial, et c’est finalement le pilote Red Bull qui a pris le dessus, grâce notamment à sa monoplace. Verstappen a ainsi été sacré pour la première fois de sa carrière, un succès espéré par le Néerlandais et son entourage, surmotivés à l’idée de triompher. Comme l’explique Jos Verstappen, père du pilote, Red Bull avait compris dès le début de la saison lors des essais hivernaux à Bahreïn que l’équipe pouvait rivaliser avec Mercedes grâce à leur voiture. Et l’année prochaine, le clan Verstappen compte rester discret pour ne donner aucun indice sur le niveau de la monoplace aux concurrents.

« L’an prochain je tenterai de faire semblant et de feindre mes émotions »