Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly s'enflamme pour sa saison !

Publié le 15 décembre 2021 à 21h35 par A.M.

Auteur d'une magnifique saison au volant de son AlphaTauri, Pierre Gasly a dressé le bilan de son année impressionnante conclue par une belle cinquième place à Abu Dhabi.

Bien qu'il n'ait pas réussi à reproduire l'exploit de sa victoire à Monza, Pierre Gasly a toutefois brillé cette saison avec des résultats impressionnants au volant de son AlpahTauri. Troisième à Bakou, son seul podium de la saison le Français a également terminé quatrième aux Pays-Bas et au Mexique. Régulièrement dans les points, l'ancien coéquipier de Max Verstappen a également réussi des prestations impressionnantes en qualifications, réussissant régulièrement à se hisser dans le top 5. Finalement neuvième au classement général avec 110 points au compteur, Pierre Gasly talonne la McLaren de Daniel Ricciardo et devance les deux Alpine de Fernando Alonso et Esteban Ocon. Le bilan dressé par le pilote AlphaTauri est donc très positif.

«Je suis très heureux pour l’équipe qui a fait la meilleure saison de son histoire»