Formule 1

Formule 1 : Cette annonce sur l’avenir de Fernando Alonso !

Publié le 15 décembre 2021 à 14h35 par T.M.

A la tête du groupe Renault, Luca de Meo s’est confié sur l’avenir de Fernando Alonso, sous contrat jusqu’en 2022 avec Alpine.

Pour cette saison 2021, Fernando Alonso effectuait son grand retour en Formule 1. Coéquipier d’Esteban Ocon chez Alpine, l’Espagnol retrouvait une écurie qu’il connaissait très bien, lui l’ancien pilote chez Renault. Et ce nouveau mariage s’est très bien passé pour le double champion du monde, auteur de très belles performances tout au long de sa saison. Maintenant, Alonso devra confirmer en 2022. Quid également de l’avenir ?

« Il faut qu’il ait la motivation »