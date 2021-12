Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc revient sur l’imbroglio du Grand Prix d’Abu Dhabi !

Publié le 21 décembre 2021 à 9h35 par T.M.

Le dernier Grand Prix à Abu Dhabi a été marqué par une décision de course qui a fait énormément parler. Au coeur de celle-ci, Charles Leclerc a livré ses impressions.

A Abu Dhabi, tout le monde avait les yeux rivés sur le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde. Et si le Néerlandais a finalement pris le meilleur sur le Britannique, cela s’est fait au terme d’un scénario rocambolesque. Tout a notamment basculé dans les derniers tours après une décision de course polémique suite à une safety car. Concerné par cette décision, Charles Leclerc a avoué ne pas avoir trop compris ce qui s’était passé.

« C'était assez étrange »