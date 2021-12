Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Nico Rosberg sur l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 19 décembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors que Lewis Hamilton pourrait être amené à prendre sa retraite après sa terrible désillusion à Abu Dhabi, Nico Rosberg s'est prononcé sur le futur du Britannique en Formule 1.

Lewis Hamilton semblerait avoir du mal à digérer cette fin de saison mouvementée de Formule 1. Alors qu'il se dirigeait tout droit vers un huitième sacre mondiale lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, le pilote de 36 ans s'est fait dépasser par Max Verstappen dans l'ultime tour de la course après un scénario riche en rebondissements. Pour Nico Rosberg, ancien coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes entre 2013 et 2016, le Britannique pourrait mettre du temps à se relever d'une telle déception.

« Je suis sûr que c'est très difficile pour lui de vivre ça en ce moment »