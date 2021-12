Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen fait une grosse mise au point sur une arrivée chez Mercedes !

Publié le 21 décembre 2021 à 15h35 par T.M.

Aujourd’hui chez Red Bull, Max Verstappen a tenu à revenir sur ses propos concernant la possibilité d’aller un jour chez Mercedes.

Sacré champion du monde au volant de sa Red Bull, Max Verstappen ne devrait pas quitter son écurie de sitôt. Actuellement sous contrat jusqu’en 2023, le Néerlandais discuterait en coulisse avec ses dirigeants pour une prolongation. « Nous sommes en train de le négocier en ce moment », a notamment assuré Helmut Marko sur ce gros dossier. La belle histoire devrait donc continuer entre Verstappen et Red Bull. Mais jusqu’à quand ? Pour l’avenir, certains ont imaginé le pilote de 24 ans chez Mercedes en tant que successeur de Lewis Hamilton.

« Je n’ai jamais dit ça »