Formule 1 : Max Verstappen lâche une terrible annonce sur son avenir !

Publié le 21 décembre 2021 à 10h35 par T.M.

Alors qu’il vient à peine d’être sacré champion du monde, Max Verstappen s’est dit prêt à arrêter la Formule 1 à une condition.

A 24 ans, Max Verstappen peut désormais d’être champion du monde de Formule 1. En effet, le Néerlandais a remporté le titre en 2021 au terme d’une lutte incroyable avec Lewis Hamilton et d’un scénario exceptionnel lors du Grand Prix d’Abu Dhabi. Verstappen remporte donc là donc sa première couronne et il la doit également énormément à son écurie, Red Bull. Le courant passe bien entre Max Verstappen et ses dirigeants, à l’instar de son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase.

« Dès qu’il arrête, je m’arrête aussi »