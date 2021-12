Formule 1

Formule 1 : Ferrari annonce la couleur pour l’avenir de Carlos Sainz Jr !

Publié le 20 décembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Auteur d'une bonne première saison du côté de Ferrari, Carlos Sainz Jr semble avoir convaincu l'écurie italienne. Mattia Binotto s'est d'ailleurs montré assez favorable à l'idée de reconduire l'Espagnol aux côtés de Charles Leclerc en 2022.

Après deux ans passés du côté de chez McLaren, Carlos Sainz Jr a troqué sa monoplace orange et bleue contre la rouge de Ferrari en 2021. Et pour une première saison du côté de la Scuderia , l’Espagnol semble s’en être très bien sorti. Le pilote de 27 ans s’est hissé à la cinquième place du classement général de la Formule 1, derrière les Mercedes et les Red Bull et devant son ancien coéquipier Lando Norris. Ainsi, Mattia Binotto s’est montré assez favorable à l’idée de reconduire son duo Carlos Sainz Jr - Charles Leclerc pour 2022.

« Je suis assez content de ce que Carlos a fait cette saison »