Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule de Lando Norris après le GP d’Arabie Saoudite !

Publié le 7 décembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Septième sur la grille de départ, Lando Norris a terminé le Grand Prix d'Arabie Saoudite en dixième position à cause d'un incident qui a fait échouer sa stratégie. Après la course, le pilote de McLaren a poussé un coup de gueule contre la règle du drapeau rouge.

Si pour certains, le Grand Prix d’Arabie Saoudite s’est révélé bénéfique à l’instar de Lewis Hamilton, pour d’autres il s'est avéré très frustrant. C’est le cas de Lando Norris. Septième sur la grille de départ, le Britannique a effectué un excellent démarrage grâce à ses pneus plus performants. Le pilote de McLaren a ensuite profité de l’accident de Mick Schumacher et de l’apparition de la voiture de sécurité pour se séparer de ses gommes. Lorsqu’il est ressorti des stands, pour ce qui devait être son unique arrêt de la course, Lando Norris était quatorzième et il comptait sur les arrêts des autres pour récupérer les places qu’il avait perdu. Mais c’était sans compter sur l’apparition du drapeau rouge lorsque les commissaires ont décidé de réparer les Tecpro contre lesquels Mick Schumacher s’était heurté. Les autres pilotes en ont donc profité, eux aussi, pour changer leurs pneus en accord avec le règlement. De ce fait, les pilotes qui ont dépassé Lando Norris lorsqu’il s’était arrêté ont pu conserver leurs places au détriment du Britannique. Finalement, le pilote de McLaren a terminé la course en dixième position. Une chose qu’il n’a pas du tout apprécié.

« C'est chiant, parce que je pense que nous méritions bien plus »