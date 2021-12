Formule 1

Formule 1 : L’énorme satisfaction de Fernando Alonso après son retour !

Publié le 21 décembre 2021 à 19h35 par B.C.

De retour en Formule 1 cette saison, Fernando Alonso se montre très satisfait des résultats d’Alpine en cette année 2021.

L’heure est désormais au bilan en Formule 1. Si la dernière saison a été rythmée par la lutte pour le titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, d’autres faits sont à souligner, et notamment le retour de Fernando Alonso dans la discipline reine de l’automobile. Avec Alpine, l’Espagnol de 40 ans a réalisé de très belles performances tout au long de sa saison, et dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Fernando Alonso se montre satisfait des résultats de son écurie, classée 5e au classement des constructeurs.

« Je pense que nous avons eu une saison très constante avec des résultats fantastiques »