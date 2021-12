Formule 1

Formule 1 : Hamilton, retraite... La révélation de Fernando Alonso sur sa carrière !

Publié le 20 décembre 2021 à 14h35 par A.M.

Interrogé sur sa situation, Fernando Alonso assure être heureux après une carrière pourtant très mouvementée.

Cette saison, Fernando Alonso a fait son retour en Formule 1 après deux saisons loin des paddocks de la catégorie reine des sports automobiles. Au volant de son Alpine, le double champion du monde a prouvé qu'il n'avait rien perdu de son talent et de sa motivation du haut de ses 40 ans. Au point d'être plus heureux que jamais ? La question lui a été posée, mais Fernando Alonso estime qu'elle n'a pas lui d'être et que la perception de son caractère est faussée par son duel face à Lewis Hamilton chez McLaren en 2007 ainsi que par son départ en 2018.

«Je suis une personne heureuse»