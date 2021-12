Formule 1

Formule 1 : Verstappen a un atout totalement inattendu pour battre Hamilton en 2022 !

Publié le 21 décembre 2021 à 17h35 par A.M.

Du côté de Red Bull, on se réjouit de l'arrivée de George Russell chez Mercedes qui pourrait bien venir concurrencer Lewis Hamilton.

Après une saison 2021 durant laquelle Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont livrés une lutte sans merci, leur duel pourrait une nouvelle fois rythmer la prochaine année. Cependant, un nouvel élément pourrait bien rebattre les cartes. En effet, Mercedes a remplacé Valtteri Bottas par George Russell. Et le jeune pilote britannique ne débarque pas pour simplement assurer les points afin de garantir le titre constructeurs. Très prometteur, il vient pour concurrencer Lewis Hamilton et ainsi le remplacer à l'avenir. Une nouvelle qui enchante Red Bull.

«Si Russell peut égaler Hamilton, cela pourrait être un avantage pour nous»