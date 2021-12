Formule 1

Formule 1 : L'incroyable aveu du père de Max Verstappen !

Publié le 20 décembre 2021 à 13h35 par A.M.

Bien qu'il ait obtenu le titre dans le dernier tour de la saison, Max Verstappen était très inquiet à l'approche de l'ultime rendez-vous de la saison compte tenu de la force de Mercedes.

Malmené dans la course vers son huitième titre mondial, Lewis Hamilton a réalisé une fin de saison phénoménale. Propulsé par son moteur Mercedes, le Britannique s'est imposé avec la manière au Brésil, au Qatar puis en Arabie Saoudite. Intouchable, le Britannique filait vers le sacre après avoir également dominé le dernier week-end de la saison à Abu Dhabi. La suite tout le monde la connaît désormais, alors qu'il était large leader du dernier Grand Prix de la saison, Lewis Hamilton a tout perdu dans le dernier tour après l'apparition de la voiture de sécurité. Max Verstappen a donc décroché son premier titre mondial, mais son père reconnaît que Red Bull n'était pas très confiant en arrivant à Abu Dhabi.

Jos Verstappen était très inquiet avant le dernier GP