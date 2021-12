Formule 1

Formule 1 : Mercedes laisse la porte ouverte à un retour de Valtteri Bottas !

Publié le 22 décembre 2021 à 14h35 par T.M.

Alors que Valtteri Bottas quitte donc Mercedes pour Alpha Romeo, un retour du Finlandais n’a pas été écarté par Toto Wolff.

Entre Valtteri Bottas et Mercedes, on en reste donc là. Arrivé en 2017, le Finlandais s’en va et va entamer un nouveau chapitre à partir de la saison prochaine, puisqu’il pilotera du côté de chez Alpha Romeo. Une page se tourne ainsi pour Bottas qui est revenu sur son expérience chez Mercedes avec Toto Wolff. Alors que le bilan du pilote de 32 ans est de 10 victoires en 90 Grands Prix, ces statistiques pourraient encore augmenter à l’avenir…

Un retour chez Mercedes prévu ?