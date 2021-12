Formule 1

Formule 1 : Le patron de la F1 prend position pour l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 22 décembre 2021 à 12h35 par T.M.

Depuis le Grand Prix d’Abu Dhabi, la rumeur fait écho d’une possible retraite de la part de Lewis Hamilton. Une information qui ne manque pas de faire réagir en Formule 1.

Si Lewis Hamilton a longtemps cru pouvoir décrocher son huitième titre mondial, c’est finalement Max Verstappen qui a été sacré au terme d’un incroyable scénario lors du Grand Prix d’Adu Dhabi. D’ailleurs, ces événements n’ont pas manqué de faire polémique. Du côté de chez Mercedes, on a d’ailleurs crié au scandale. En attendant, Hamilton a donc dû se contenter de la deuxième place au championnat du monde. Et alors que le Britannique est attendu en 2022 pour prendre sa revanche, il pourrait ne pas être au rendez-vous, certains annonçant la possibilité qu’il prenne sa retraite.

« Certain qu’il va recharger ses batteries et revenir »