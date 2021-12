Formule 1

Formule 1 : La grosse annonce de Leclerc pour 2022 !

Publié le 21 décembre 2021 à 23h35 par A.M.

Après une saison mitigée, Charles Leclerc compte bien travailler sur ses points faibles afin de revenir plus fort en 2022.

Deuxième à Silverstone, Charles Leclerc a flirté avec avec le podium à de nombreuses reprises, mais cela n'aura pas suffi à conserver sa cinquième place au classement général. En effet, seulement neuvième à Abu Dhabi lors du dernier Grand Prix de la saison, le Monégasque est finalement devancé par son coéquipier Carlos Sainz et Lando Norris pour la cinquième place qui offre le titre honorifique de meilleur des autres, derrière les pilotes Mercedes et Red Bull, intouchables sur l'ensemble d'une saison. Mais Charles Leclerc a des ambitions pour 2021.

Leclerc annonce la couleur