Formule 1

Formule 1 : La sortie surréaliste de Verstappen sur Hamilton !

Publié le 21 décembre 2021 à 18h35 par A.M.

S'il assure avoir du respect pour Lewis Hamilton, Max Verstappen en profite pour glisser un tacle au septuple Champion du monde.

Cette saison, la rivalité entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a atteint des sommets rappelant les plus grandes heures de l'histoire de la Formule 1 et notamment les duels entre Alain Prost et Ayrton Senna. Une bataille qui a abouti à plusieurs accrochages comme à Silverstone, Monza, Interlagos ou en Arabie saoudite. Par conséquent, cette saison semble avoir eu un sérieux impact sur la relation entre les deux pilotes. Max Verstappen assure même que Lewis Hamilton, malgré ses sept titre mondiaux, n'a jamais été une inspiration.

«Lewis n'a été une inspiration pour moi»