Formule 1 : Le bel hommage de Valtteri Bottas à Lewis Hamilton !

Publié le 22 décembre 2021 à 13h35 par T.M.

Coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes pendant 5 saisons, Valtteri Bottas a apprécié les moments passés avec le Britannique.

En 2022, Valtteri Bottas ne sera plus au volant d’une Mercedes. En effet, le Finlandais sera désormais chez Alpha Romeo, tandis que c’est Georges Russell qui va le remplacer en tant que coéquipier de Lewis Hamilton. Un rôle que Bottas aura donc occupé pendant cinq saisons. Cela n’a pas forcément été simple pour le pilote de 32 ans, qui était ainsi dans l’ombre du Britannique, qui lui raflait les titres de champion du monde.

« Chaque année il est encore capable de se développer en tant que pilote »