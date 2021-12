Formule 1

Formule 1 : Viser le titre en 2022 ? La réponse de Ferrari !

Publié le 22 décembre 2021 à 10h35 par T.M.

En 2021, il y a eu du mieux pour Ferrari. De quoi faire naitre certaines ambitions pour 2022 ? Mattia Binotto s’est prononcé sur la future saison.

Du côté de chez Ferrari, on revient de loin. Ecurie emblématique de Formule 1, la Scuderia avait connu un véritable cauchemar en 2020. Des progrès étaient donc attendus pour 2021 et c’est ce qui est arrivé. Grâce à Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr, Ferrari a réalisé un bel exercice, bien que l’écurie italienne était encore loin des Mercedes et des Red Bull. Il n’empêche qu’en 2022, les choses vont changer en F1. De quoi alors rebattre les cartes pour le prochain titre de champion du monde ?

« Notre objectif sera de gagner des courses »