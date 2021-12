Formule 1

Formule 1 : Foot, popularité… L’énorme aveu d’Esteban Ocon sur la F1 !

Publié le 22 décembre 2021 à 17h35 par B.C.

Alors que la dernière saison de Formule 1 a emballé les fans, Esteban Ocon s’est prononcé sur le succès de la discipline.

Cette saison, les fans de Formule 1 ont vibré grâce à la lutte pour le titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, qui est finalement sorti vainqueur de ce duel lors de la dernière course de l’année. Une saison largement suivie en France et à travers le monde, preuve de l’engouement pour la Formule 1, justifiée notamment par le lancement de la série Drive to Survive sur Netflix , permettant aux spectateurs de se glisser dans les coulisses de la F1. Interrogé sur le sujet, Esteban Ocon savoure ce succès.

« Je pense que la F1 pourrait être plus populaire que le foot »