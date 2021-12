Formule 1

Formule 1 : Le clan Verstappen revient sur les approches de Mercedes !

Publié le 23 décembre 2021 à 10h35 par T.M.

Si Max Verstappen fait aujourd’hui le bonheur de Red Bull, la carrière du Néerlandais aurait pu être bien différente se faire notamment du côté de Mercedes.

Baignant dans le sport automobile depuis tout petit, Max Verstappen a montré un talent au pilotage très tôt. Et cela n’a pas échappé aux plus grandes écuries. C’est ainsi Red Bull qui a su obtenir les faveurs du Néerlandais. Ayant d’abord fait ses gammes en F1 chez Toro Rosso, Verstappen a ensuite rejoint Red Bull en 2016. Depuis, tout sourit au pilote de 24 ans, en témoigne son titre de champion du monde, remporté au nez et à la barbe de Lewis Hamilton. Le Britannique qui aurait pourtant pu avoir Max Verstappen comme coéquipier chez Mercedes.

« Lauda voulait amener Max chez Mercedes »